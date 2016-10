Tarde de apostas no Jockey Clube do RS com o GP Bento Gonçalves

Está acontecendo agora o Grande Prêmio Bento Gonçalves, no Jockey Clube do RS. É a 108º edição do evento em 110 anos do Jockey Clube. Segundo o presidente do Jockey Clube, Ricardo Felizzola, “o momento é de renovação” Foram investidos no último ano 7 milhões de reais na pista de areia, inaugurada na última quinta-feira. O evento desta tarde conta com 10 páreos, 4 provas clássicas. O GP Bento Gonçalves deverá pagar um prêmio de 65 mil reais, que somado às bonificações, poderá chegar a 78 mil reais, em apostas.

Entre as novidades apontadas pelo presidente estão o retorno das corridas aos sábados e as reformas que, em parceria com a Multiplan, prometem diversidade em torno do Hipódromo do Cristal, onde estarão sendo construídas em breve 1 mil novas cocheiras.

