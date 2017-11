Tarde de cobranças

A União, o Governo do Estado e as Prefeituras reclamam sempre da falta de receita de impostos e, como consequência, há prejuízo na prestação de serviços públicos. Porém, colaboram para isso. Exemplo é a fiscalização precária e a venda de produtos no comércio ilegal de mercadorias contrabandeadas, que não pagam impostos. As autoridades sabem que os camelôs são apenas a ponta da cadeia. Por trás, há grandes importadores e fornecedores que passam por cima das leis. Por proposição do deputado estadual Frederico Antunes, vai se realizar audiência pública da Comissão de Economia da Assembleia Legislativa, às 14 horas de hoje. Ocasião para que as áreas responsáveis deem explicações. Além da fuga de tributos, postos de trabalho deixam de ser gerados.

Prejuízo nas alturas

O Movimento Nacional em Defesa do Mercado Legal Brasileiro estima que, em 2016, o mercado clandestino provocou perdas de 130 bilhões de reais ao país, atingindo setores produtivos e a arrecadação de impostos.

Paixão por cargos

Os quatro ministros do PSDB se acham acobertados pela declaração do presidente Michel Temer: ”Ocupam cargos da minha cota pessoal.”

Conte outra, Excelência…

Preferência pelo haraquiri

O presidente do PSDB de Minas Gerais, deputado federal Domingos Sávio, reeleito no sábado, disse que Aécio Neves “não está fora do páreo e disputará um cargo majoritário em 2018”. Prova de que está devendo muitos favores ao senador enrolado.

Vai na contramão de tucanos gaúchos e paulistas que querem a expulsão do ex-candidato à Presidência da República.

Dúvida

O PPS abre as portas para a candidatura de Luciano Huck à Presidência da República. Para assinar a ficha de filiação, o apresentador terá de concordar com o programa que provavelmente ainda não leu. O partido ressalta “como base teórica e princípios o humanismo e o socialismo, enriquecidos com a experiência libertária dos movimentos operários e populares, resgatando a melhor tradição do pensamento marxista”. Mais: “Para construir a sociedade socialista o PPS defende a via processual de caráter revolucionário, centrada na democracia”.

Progressão

A 13 de novembro do ano, o Impostômetro chegou a 1 trilhão e 715 bilhões de reais. Hoje, o mesmo placar eletrônico atinge 1 trilhão e 875 bilhões de reais.

Guinada à direita

Em novembro de 1937, o Brasil passou a viver sob tutela de sua quarta Constituição, outorgada pelo presidente Getúlio Vargas. A essência autoritária e centralista pôs o país em sintonia com os modelos fascistizantes de organização político-institucional, rompendo com a tradição liberal dos textos constitucionais anteriores. Sua principal característica era a forte concentração de poderes nas mãos do chefe do Executivo.

Contrário ao golpe

José Antônio Flores da Cunha não esperou o dia 11 de novembro de 1937 para deixar o cargo de governador do Rio Grande do Sul. Sabendo que o golpe se aproximava, abandonou o Palácio Piratini 26 dias antes, seguindo para o exílio no Uruguai. Só voltou ao Brasil em 1942, quando cumpriu nove meses de prisão no Rio de Janeiro.

Vão longe

O governador Marconi Perillo, sábado, em Porto Alegre, fez questão de lembrar: em Goiás, há mais de 10 Centros de Tradições Gaúchas.

No país do absurdo

Da série Não Dá Para Acreditar: o fundo eleitoral para custear campanhas, que já é lei, tira 70 milhões de reais da saúde pública.

Função transferida

Empresas de vigilância nos estados têm efetivos maiores do que as Polícias Civil e Militar. Definitivamente, a segurança está privatizada.

