Tarifa da água em Porto Alegre é reajustada em 8,68%

O Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) reajustará as suas tarifas a partir de novembro em 8,68%, com base na variação do IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado) do período de janeiro de 2017 a outubro de 2018. Para os consumidores, os novos preços virão nas contas emitidas a partir de 16 de dezembro de 2018. O reajuste foi publicado em Edição Extra do Diário Oficial de Porto Alegre de sexta-feira (16).

De acordo com o artigo 36 da Lei Municipal nº 170, de 1987, passam a vigorar os seguintes valores por metro cúbico (m³): consumo residencial: R$ 3,53; consumo comercial e industrial: R$ 4,02, e órgãos públicos: R$ 7,06.

O reajuste tarifário cobrirá parcialmente os custos operacionais e de manutenção do tratamento de água e coleta e tratamento de esgoto do departamento, especialmente as despesas com energia elétrica, produtos químicos, repavimentação e obras, visto que a tarifa não é reajustada há 22 meses.

Conforme o diretor-geral do Dmae, Darcy Nunes dos Santos, ao longo desses meses o indexador teve oscilações inclusive negativas, ao contrário de produtos e serviços que compõem os custos operacionais e de manutenção do Dmae. Serviços de terceiros aumentaram em média 12,45% e de produtos químicos, 12,8%.

Tipos de serviço (categoria residencial) 2017 2018 Diferença Preço básico do m³ R$ 3,25 R$ 3,53 R$ 0,28 Tarifa social (água) até 10m³/mês R$ 13,00 R$ 14,12 R$ 1,12 Tarifa social (água + esgoto) até 10m³/mês R$ 23,40 R$ 25,42 R$ 2,02 Tarifa de água + esgoto (consumo médio 13m³/mês) R$ 76,05 R$ 82,60 R$ 6,55 *

*Fonte: Gerência de Gestão da Estratégia Dmae

