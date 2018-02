Uma reunião entre o Procon do Rio Grande do Sul e a Trensurb, na manhã dessa terça-feira, discutiu as justificativas apresentadas pela empresa para o aumento de 94% da tarifa, que fez com que o valor passasse de 1,70 reais para 3,30 reais. O Procon diz que segue em negociação, e que um valor mais adequado seria algo entre 2,50 e 3 reais.

Deixe seu comentário: