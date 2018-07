Com o reajuste da tarifa unitária da Trensurb para R$ 3,30, o valor da integração entre o metrô e os ônibus de Canoas, até então não atualizada, terá novo valor a partir desta terça-feira. A nova tarifa passa de R$ 5,45 para R$ 6,87, com um desconto tarifário da parcela do metrô em 10% (a tarifa total sem o benefício é de R$ 7,20).

