Tartaruga brasileira vira celebridade na China

Shanxi, uma província da China, viu uma tartaruga do Brasil virar celebridade após ser classificada como “mutante” e comparada a uma Tartaruga Ninja, famosa personagem de desenho animado. É que o animalzinho tem duas cabeças e seis patas.

A novidade foi divulgada pelo dono de uma pet shop que havia adquirido uma caixa com tartarugas do Brasil em um mercado local.

De acordo com o comerciante Wong a rara tartaruga consegue se movimentar com as seis patas e as duas cabeça agem de forma independente.

