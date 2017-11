Destituído do comando do PSDB, Tasso critica Aécio e diz que eles têm diferenças “muito profundas”

Após ser destituído do comando do PSDB, o senador Tasso Jereissati (CE) fez duras críticas nesta quinta-feira (9) ao senador Aécio Neves (MG), afirmando que os dois têm diferenças “muito profundas”. Ele disse ainda, sem citar nomes: “Esse PSDB desses caras não é o meu PSDB.”

Aécio estava licenciado da presidência do PSDB desde maio e, nesse período, Tasso comandou a legenda de maneira interina.

De lá para cá, os grupos dos dois senadores se distanciaram, principalmente porque Aécio defendeu a permanência do PSDB no governo do presidente Michel Temer e Tasso, o desembarque.

No próximo dia 9 de dezembro, o PSDB fará a convenção nacional para eleger o novo presidente para os próximos dois anos. Tasso já lançou a candidatura dele e, segundo o senador, Aécio o procurou para que deixasse a presidência interina do partido em prol da “equidade” da disputa.

“Eu disse para ele que pedia dele uma certa sinceridade quando viesse argumentar as razões, porque, afinal de contas, nós éramos amigos, somos, espero, durante 30 anos, e que eu sabia perfeitamente que ele não queria isso em nome da equidade”, disse Tasso.

“E pedi apenas para que ele falasse comigo com toda a franqueza: que ele, na verdade, não queria que eu fosse candidato nem presidente do partido, que era essa a questão, porque nós temos hoje diferenças profundas, muito profundas”, acrescentou o senador.

Indagado, senador falou sobre quais são essas diferenças. “São conhecidas de todos vocês, são diferenças profundas, desde comportamento político, comportamento ético, visão de governo, fisiologismo, a questão de fisiologismo desse governo”, respondeu Tasso.

Sobre o futuro do PSDB, Tasso Jereissati disse “acreditar muito” no partido, acrescentando que o Brasil precisa da legenda. “Evidentemente, eu já disse uma frase e vou repetir: esse PSDB desses caras não é o meu PSDB.”

Questionado, então, sobre se vê envolimento do governo na atitude de Aécio Neves, Tasso disse: “Eu acho que quando ele fala em ‘pressão, pressão, pressão’, eu acredito que esteja isso também.”

Crise no partido

Ao comentar a saída da presidência interina do PSDB, Tasso foi questionado sobre o fato de “algumas pessoas” do partido afirmarem nos bastidores que Aécio não estava pensando no coletivo do partido.

“Tenho dito, vocês sabem, que ele não está pensando no coletivo do partido há muito tempo, desde quando ele está agarrado à essa presidência, e sabendo que ele ficando na presidência não traria vantagem para o partido nesse momento. E se ele estivesse pensando no coletivo do partido, isso não estaria acontecendo hoje. Nem essa crise estaria acontecendo hoje.”

Perillo

Adversário do senador Tasso Jereissati (CE) na disputa pela presidência do PSDB, o governador de Goiás, Marconi Perillo, afirma que “seria antiético e nem um pouco isonômico” se o senador Tasso Jereissati (CE) não tivesse sido destituído, “já que a máquina partidária poderia pender para o lado de quem estivesse no comando do partido”.

Em nota, o governador goiano disse que “a decisão tomada hoje pelo presidente nacional do PSDB, senador Aécio Neves, foi correta e justa e restabelece o equilíbrio de forças para a disputa na convenção nacional do partido em dezembro”.

O presidente afastado da sigla, senador Aécio Neves (MG), destituiu Tasso nesta quinta-feira (9) após a formalização da candidatura do senador cearense.

Deixe seu comentário: