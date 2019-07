Tatá Werneck, em reta final da gravidez, usa look inusitado para ir ao médico

Tatá Werneck segue compartilhando cada momento da gravidez da primeira filha com Rafael Vitti. A apresentadora do “Lady Night” postou vídeo indo para consulta médica usando roupa de dormir. “Pijama no médico, porque não sou obrigada a me arrumar passando mal. E nem sem passar mal”, escreveu a humorista de maneira bem-humorada em vídeo publicado no seu Instagram Stories. Tatá vem sofrendo com fortes enjoos desde o começo da gestação e já compareceu a uma premiação com um balde a tiracolo.

Os atores vivem um verdadeiro impasse para decidir que nome vão dar à filha. Em entrevista ao “Altas Horas”, da TV Globo, o filho de João Vitti e Valeria Alencar falou sobre a indecisão do casal. “Sou uma pessoa confusa. A Tatá é indecisa. Nós dois juntos tendo que decidir uma coisa… A gente tem alguns nomes mais diferentões. O nome que eu queria era Cora. Só que a Tatá não gostou. Não sei se foi implicância porque eu falei… Mas não rolou, já aceitei que não vai ser Cora. Já foi Tereza. A Tatá queria que fosse Maria, Clara… Agora a gente descobriu que a filha de uma amiga nossa chama Manoa. Olha que nome diferente! A primeira ouvida eu achei estranho. Mas depois comecei a me familiarizar”, explicou o intérprete do João da novela “Verão 90”. Dias depois, eles se referiram à menina como Mana e fizeram os fãs questionarem se haviam se decidido.

O bom humor da apresentadora já tinha surgido quando ela passou por um ultrassom morfológico, que permite ver com mais detalhes os traços da menina. Um internauta quis saber: “O nariz é da mãe?”. “Do pai. O da mãe não cabe na ultra”, disparou Tatá. “Tem o nariz do meu irmão, eu sabia!”, falou Francisco Vitti. Ao mostrar o exame na internet, a futura mamãe se declarou para a filha. “Eu choro que nem uma idiota na ultra. Filha mamãe ama muito! Quando você souber ler e o Instagram for por telepatia, saiba que mamãe ama muito! Mamãe é esquisita mas papai é normal”, afirmou.

Emoção

A noiva de Rafael emocionou a internet ao postar vídeo no qual revelou que está grávida de uma menina. “Vem, minha filha! Pqp [Espera. Estou me agredindo do nada]. Vem meu amor! Vem nossa menina! Vem ser livre! Quero te falar tudo que não ouvi. Vem para que eu possa aprender e ensinar. E te escutar sempre. Te ver sendo como quiser ser será a maior alegria da minha vida! Com licença, geração Vitti homens talentosos e muito gatos e iguais porque nossa filha tá chegando [Não agora. Por gentileza]”, afirmou.

Deixe seu comentário: