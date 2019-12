Celebridades Tatá Werneck faz tratamento para retirar estrias após a gravidez

20 de dezembro de 2019

Ela revelou que sua barriga ficou cheia de cicatrizes após dar à luz Clara Maria

Tatá Werneck, de 36 anos, falou em stories de seu Instagram na última quarta-feira, (18), que começou um tratamento para perder as estrias causadas pela gravidez.

Ela revelou que sua barriga ficou cheia de cicatrizes após dar à luz Clara Maria, fruto do relacionamento com o ator Rafael Vitti, e procurou uma dermatologista: “sempre achei que estrias não tinham jeito e ela está conseguindo tirar as minhas de mim”.

A atriz contou também que está feliz e deu indícios de que pode aumentar a família no futuro. “Minhas estrias estão saindo e quer dizer que eu já posso engravidar de novo. Assim que eu tiver libido novamente, que acabou”, afirmou.

Tatá Werneck sempre divulga fotos da filha nas redes sociais de uma forma bem-humorada. Na última, ela mostrou Clara com o uniforme do Flamengo.

