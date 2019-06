Tatá Werneck mostra ultrassom da filha e brinca: “Já está na sofrência”

A humorista Tatá Werneck publicou uma foto em seu Instagram para mostrar a ultrassom da filha, fruto do relacionamento com o ator Rafael Vitti. A artista não deixou de fazer piada com a posição da bebê no exame.

“Marília Mendonça engravidou e é minha bebê que já está na sofrência (eu choro que nem uma idiota na ultra. Filha mamãe ama muito! Quando você souber ler e o Instagram for por telepatia, saiba que mamãe ama muito! Mamãe é esquisita mas papai é normal. Estas segura)”, escreveu a humorista ao divulgar uma imagem do ultrassom em que a filha aparece com a mão no rostinho.

Pra quem ficou com dúvidas sobre a imagem, Tatá, que está entrando para o sexto mês de gestação, esclareceu, na sequência: “P.S.: É uma mão. Sei que parece um pé mas na ultra só uma mãe consegue ver tudo claramente. Hoje foi dia de morfológica e está tudo graças a Deus pai amado”.

