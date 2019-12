Celebridades Tatá Werneck posta foto fofa e responde seguidora após comentário sobre beleza de Clara Maria

Por Redação O Sul | 8 de dezembro de 2019

Tatá Werneck com sua filha, Clara Maria. Foto: Reprodução/Instagram Tatá Werneck com sua filha, Clara Maria. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

A atriz e apresentadora Tatá Werneck, 36, não deixou barato o comentário de uma seguidora que questionou a beleza de sua filha, Clara Maria, em suas redes sociais. “Vai à merda, querida. Quer pensar mal de criança enfia a opinião no rabo”, afirmou a artista à internauta.

A resposta de Tatá, publicada na noite de sexta-feira (6), foi feito após ela postar uma foto de Clara Maria dormindo, com a legenda: “Minha filha é a quarta pessoa bonita que nasce na minha família. Isso pra nós é motivo de muito orgulho”. A internauta então questionou: “Bonita?”.

Essa não é a primeira vez que Tatá responde críticas em suas redes sociais desde o nascimento da filha, em outubro. Alguns dias após o nascimento, ela não gostou após um internauta questionar o nome da criança, na época ainda não definido. “Mas eu me meti na escolha do nome de alguém da sua família?”, questionou Tatá.

Apesar do comentário desagradável da internauta, a maioria dos seguidores foi só elogios ao bebê de apenas um mês. “Não aguento tanta fofura”, comentou a ex-BBB Gleici Damasceno. “Lindas demais”, acrescentou o ator Thiago Fragoso.

Tatá e o marido, o ator Rafa Vitti, 24, têm compartilhado com os fãs vários momentos da pequena Clara Maria, desde o nascimento do bebê. No fim de novembro, eles usaram suas redes sociais para celebrar um mês do nascimento dela. “Te amo como não sabia que era possível amar alguém”, afirmou Tatá na ocasião.

O último trabalho de Tatá foi na série “Shippados”, que ela gravou ainda no começo da gestação. já com a gravidez avançada, ela ainda se manteve a frente de seu talk show Lady Night. Já Rafa Vitti foi como um dos protagonistas da novela “Verão 90”.

