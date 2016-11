Tatuador brasileiro que esconde as estrias de suas clientes está fazendo sucesso no exterior e até com mulheres famosas

Um tatuador brasileiro virou destaque na imprensa internacional após desenvolver uma técnica para camuflar as estrias de suas clientes. Morador de São Paulo, onde tem um atelier para atender exclusivamente mulheres, Rodolpho Torres, que há 10 anos atua no mercado, celebra a fama e diz que já foi procurado por celebridades que tiveram as imperfeições completamente “apagadas”.

Em seu perfil em uma rede social, o paulista também coleciona fãs. Um vídeo em que mostra como seu trabalho é feito já foi visto mais de 8 milhões de vezes. “Como eu tenho a vida muito corrida, essas matéria todas que aparecem [na imprensa internacional] são enviadas para mim pelas minhas fãs e seguidoras. Então, quando eu vejo, eu fico muito contente. É muito bom você ter seu trabalho reconhecido e romper fronteiras geográficas”, comemora Rodolpho.

O procedimento pode cobrir estrias em várias partes do corpo, como pernas, barriga e bumbum. De acordo com o tatuador, qualquer pessoa pode fazer o procedimento que usa uma mistura de tintas – todas aprovadas pela Anvisa– para camuflar as estrias com um cor parecida com a de seu tom de pele. “Qualquer pessoa que está apta a fazer uma tatuagem artística pode fazer o procedimento para camuflar as estrias. Eu sou especializado em tatuagens femininas de traços finos e agora totalmente focado nesse procedimento para camuflar estrias, que não é qualquer tatuador que pode executá-lo. Porque a dificuldade de chegar ao tom de pele com tinta de tatuagem é muito grande”, explica.

Para o tatuador, ele já recebeu propostas internacionais para oferecer cursos de como executar o procedimento, mas no momento ele as negou para se dedicar ao trabalho em seu estúdio, cuja estrutura e equipe foi formada para atender exclusivamente mulheres. Rodolpho recebe clientes no espaço após uma avaliação preliminar feita por WhatsApp. Apenas quando a cliente vai fazer a tatuagem, ela recebe o endereço do estúdio onde será atendida. (AG)

