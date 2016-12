Taxa de desemprego permanece estável em novembro na Região Metropolitana de Porto Alegre

A taxa de desemprego na Região Metropolitana de Porto Alegre se manteve estável em novembro, enquanto o nível ocupacional voltou a diminuir. O rendimento médio real referente ao mês de outubro apresentou variações positivas para os ocupados e para os assalariados.

Os dados integram a Pesquisa de Emprego e Desemprego, divulgada nesta segunda-feira (19) pela FEE (Fundação de Economia e Estatística), FGTAS (Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social) e Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos).

Ao todo, estima-se que 206 mil pessoas estejam desempregadas, o que corresponde a 10,8% da população economicamente ativa. O resultado sinaliza uma redução de 3 mil indivíduos em relação ao mês anterior e decorre da redução da ocupação (menos 25 mil pessoas, -1,4%) ter sido inferior ao número de pessoas que saíram do mercado de trabalho (menos 28 mil, -1,4%).

Para a economista da FEE Iracema Castelo Branco, coordenadora do Núcleo de Análise Socioeconômica e Estatística, “o nível ocupacional continua se retraindo em consequência da recessão econômica, desestimulando a procura por trabalho. A saída de pessoas do mercado de trabalho tem arrefecido o crescimento da taxa de desemprego”.

Com relação aos setores de atividade econômica, novembro registrou diminuição do nível ocupacional na indústria de transformação (menos 22 mil ocupados, ou -7,6%); no comércio; no setor de reparação de veículos automotores e motocicletas (menos 8 mil ocupados, ou -2,3%); e na construção (menos 5 mil ocupados, ou -3,8%). Por outro lado, houve aumento nos serviços, com mais 14 mil ocupados (1,5%).

Houve redução de 32 mil (-2,7%) postos de trabalho assalariado, principalmente no setor privado (menos 24 mil), e, em menor proporção, no setor público (menos 7 mil, ou -3,5%). Novembro registra também retração dos empregos com carteira (menos 20 mil, ou -2,2%) e, em menor medida, dos sem carteira (menos 4 mil, ou -4,2%). Houve aumento no emprego doméstico (mais 4 mil, ou 4,1%) e no agregado demais posições, que inclui empregadores, donos de negócio familiar, trabalhadores familiares sem remuneração, profissionais liberais etc. (mais 2 mil, ou 1,1%), além de variação positiva entre os trabalhadores autônomos (mais 1 mil, ou 0,4%).

Entre setembro e outubro de 2016, o rendimento médio real apresentou variação positiva tanto para o total de ocupados (0,9%) quanto para os assalariados (0,4%). O salário médio é de R$ 1.860 reais.

Comparativo com novembro de 2015

Entre novembro de 2015 e novembro de 2016, a taxa de desemprego total na Região Metropolitana de Porto Alegre aumentou de 10,2% para 10,8% da população economicamente ativa. Na comparação anual, o contingente de desempregados cresceu em 11 mil pessoas.

