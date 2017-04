Taxa de inscrição no Enem deste ano aumenta para R$ 82; prazo começa no dia 8 de maio

A taxa de inscrição no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) vai ficar mais cara neste ano para quem não tem direito à isenção, passando de R$ 68 para R$ 82. O novo valor, que representa um aumento de 20,5%, consta no edital publicado nesta segunda-feira (10) no Diário Oficial da União.

O texto confirma as mudanças no Enem já divulgadas pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira). Como o Enem não poderá mais ser usado como certificado do ensino médio, o Inep calcula que o número de inscritos cairá para cerca de 7,5 milhões. Em 2016, o exame teve 8,6 milhões de inscrições.

As inscrições para o Enem 2017 serão abertas a partir das 10h de 8 maio. Os interessados poderão se cadastrar até as 23h59min de 19 de maio de 2017.

Destaques do Enem 2017

* Prazo de inscrição começa em 8 de maio e vai até 19 de maio

* Taxa de inscrição subiu de R$ 68 para R$ 82

* Boleto precisa ser pago até 24 de maio

* Provas serão aplicadas em dois domingos: 5 de novembro (linguagens, ciências humanas e redação, com cinco horas e meia de prova) e 12 de novembro (matemática e ciências da natureza, com quatro horas e meia de prova)

* Cadernos de prova serão personalizados, com nome do participante na capa e cartão de respostas

* Participante ainda terá que preencher a “frase da capa” do caderno de questões

* Isenção: estudante da rede pública (no terceiro ano do ensino médio), pessoas cadastradas no CadÚnico e candidato que se encaixa na Lei 12.799/2013

* Isentos que não comparecem perdem direito ao benefício no ano seguinte se a ausência não for justificada por meio de atestado médico, documento oficial judicial ou, ainda, por meio de boletim de ocorrência

* Enem não valerá como certificado do ensino médio

* Solicitação de tempo adicional para atendimento especial deve ser solicitada na inscrição

O Inep afirma que o aumento da tarifa da inscrição se deu para atualizar os valores conforme o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) praticado em 2016 e para arcar com os custos operacionais e as melhorias implementadas no certame.

Segundo o Inep, entre 2000 e 2014, a taxa manteve-se em R$ 35. De acordo com a instituição, os preços cobrados em 2015 (R$ 63) e 2016 (R$ 68) foram inferiores aos apurados pelo IPCA no período. O valor representa uma alta de 20%.

“Esse valor ainda não é o suficiente para cobrir todas as despesas do Enem”, disse a presidente do Inep, Maria Inês Fini. Durante reunião técnica na sexta-feira (07) para apresentar o edital à imprensa, Maria Inês informou que o custo por participante é de R$ 91,49. Por causa desse valor e das isenções, o governo precisa arcar com cerca de um terço do valor do exame.

