A taxa de juros média para pessoa física voltou a subir após 14 quedas seguidas

Após 14 quedas seguidas, as taxas de juros das operações de crédito voltaram a subir. Segundo a Anefac (Associação Nacional dos Executivos de Finanças Administração e Contabilidade), as elevações foram feitas em um ambiente de melhora dos indicadores econômicos e frente a uma redução da taxa básica de juros ocorrida em fevereiro, para 6,75%.

Das seis linhas de crédito pesquisadas, duas reduziram as taxas de juros no mês (cartão de crédito e CDC-bancos-financiamento de veículos). As demais aumentaram – cheque especial, juros do comércio, empréstimo pessoal-bancos e empréstimo pessoal-financeiras.

Pessoa física

A taxa de juros média para pessoa física apresentou uma elevação de 0,55% no mês (0,79% em 12 meses) passando de 7,29% ao mês (132,65% ao ano) em janeiro para 7,33% ao mês (133,70% ao ano) em fevereiro. É a maior taxa de juros desde novembro de 2017 (7,40% ao mês – 135,53% ao ano).

Cartão de crédito

Nas operações com cartão de crédito, houve uma redução de 0,24%, passando de 12,70% ao mês (319,84% ao ano) em janeiro para 12,67% ao mês (318,50% ao ano) em fevereiro. É a menor taxa desde junho de 2015 (12,54% ao mês – 312,75% ao ano).

Cheque especial

O cheque especial teve uma elevação de 0,5%, passando de 12,12% ao mês (294,64% ao ano) em janeiro para 12,18% ao mês (297,18% ao ano) em fevereiro. É a maior taxa desde novembro desde 2017 (12,25% ao mês – 300,16% ao ano).

Juros do comércio

Os juros do comércio tiveram elevação de 0,74%, passando de 5,40% ao mês (87,97% ao ano) em janeiro para 5,44% ao mês (88,83% ao ano) em fevereiro. É a maior taxa desde dezembro de 2017 (5,45% ao mês – 89,04% ao ano).

Empréstimo pessoal – bancos

A taxa de juros no empréstimo pessoal teve uma elevação de 2,93%, passando de 4,10% ao mês (61,96% ao ano) em janeiro para 4,22% ao mês (64,22% ao ano) em fevereiro. É a maior taxa desde outubro de 2017 (4,28% ao mês – 65,35% ao ano).

Crédito direto ao consumidor – bancos e financiamento de automóveis

A taxa teve uma redução de 1,01%, passando de 1,99% ao mês (26,68% ao ano) em janeiro para 1,97% ao mês (26,38% ao ano) em fevereiro. É a menor taxa desde janeiro de 2015 (1,90% ao mês – 25,34% ao ano).

Empréstimo pessoal – financeiras

A taxa de juros subiu 0,81%, passando de 7,44% ao mês (136,59% ao ano) em janeiro para 7,50% ao mês (138,18% ao ano) em fevereiro. É a maior taxa desde novembro de 2017 (7,55% ao mês – 139,51% ao ano).

Pessoa jurídica

Das três linhas de crédito pesquisadas, uma foi reduzida no mês (desconto de duplicatas) e duas foram elevadas no mês (capital de giro e conta garantida).

A taxa de juros média geral para pessoa jurídica apresentou uma elevação de 0,48% no mês (0,59% em 12 meses) passando de 4,14% ao mês (62,71% ao ano) em janeiro para 4,16% ao mês (63,08% ao ano) em fevereiro. É a maior taxa de juros desde dezembro de 2017 (4,17% ao mês – 63,27% ao ano).

Taxa Selic x taxa de juros

Segundo a Anefac, no período de março de 2013 a fevereiro de 2018, o Banco Central reduziu a taxa básica de juros Selic em 0,50 pontos percentuais (redução de 6,90%) de 7,25% ao ano em março de 2013 para 6,75% ao ano em fevereiro de 2018.

Neste período, a taxa de juros média para pessoa jurídica apresentou uma elevação de 19,50 pontos percentuais (elevação de 44,75%) de 43,58% ao ano em março de 2013 para 63,08% ao ano em fevereiro de 2018.

Para pessoa física, a taxa de juros média apresentou uma elevação de 45,73 pontos percentuais (elevação de 51,98%) de 87,97% ao ano em março de 2013 para 133,70% ao ano em fevereiro de 2018.

Deixe seu comentário: