A taxa de ocupação em voos da Azul em junho cresceu 4,8% na comparação com igual mês do ano passado, informou a companhia aérea nesta quinta (4). Em comunicado, a empresa informou que o tráfego consolidado de passageiros em seus voos no mês passado aumentou 21,6% ante junho de 2018, enquanto a oferta de assentos subiu 14,7%. Com isso, a taxa de ocupação atingiu 83,6%.

