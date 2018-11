Taxa de tabagismo nos EUA

O cigarro está perdendo popularidade nos Estados Unidos, onde as autoridades de saúde anunciaram nesta quinta (8) que apenas 14% da população atual fuma, o nível mais baixo já registrado no país. Cerca de 34 milhões de adultos americanos fumam cigarros, de acordo com uma pesquisa de 2017 dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA.