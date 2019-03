Taxa do Enem será de 85 reais

A inscrição do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) custará, este ano, R$ 85, conforme previsto no edital do exame, publicado nesta segunda-feira (25). O valor é maior do que o cobrado no ano passado, R$ 82. Os estudantes que se enquadrarem nos critérios de isenção, terão entre os dias 1º e 10 de abril para fazer a solicitação. As inscrições no Enem 2019 poderão ser feitas de 6 a 17 de maio.

