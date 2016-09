Taxista de 29 anos é morto a tiros na Zona Norte de Porto Alegre

Um taxista foi morto a tiros por volta das 22h30min desta sexta-feira (02) na Rua Luís Lederman, no Bairro Jardim Ypu, Zona Norte de Porto Alegre. Daniel Esmiller Bastos Ramires, de 29 anos, foi atingido por 9 ou 10 disparos por um criminoso que sentou no banco de trás do veículo. A Polícia Civil trabalha na hipótese de execução, já que não foi levado o carro e nem os pertences da vítima. Ele tinha antecedentes criminais por receptação e apropriação indébita.

