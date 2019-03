Taxista desaparece em Rolante e carro é encontrado com bancos queimados em Santo Antônio da Patrulha

O desaparecimento de um taxista, na cidade de Rolante, tem sido investigado pela Polícia Civil desde quinta-feira (28). Sérgio Jaime Bernardes, de 64 anos, realizou a ultima corrida por volta das 17h15. Segundo informações obtidas pela polícia, o homem buscou duas crianças na escola, como fazia diariamente.

O carro usado por Sérgio foi encontrado às 18h10, em Santo Antônio da Patrulha, e estava com o banco do carona queimado. A Polícia, Bombeiros e Brigada Militar realizam buscas na região, e o veiculo irá passar por pericia para descobrir as causas do incêndio. O taxista segue desaparecido.

