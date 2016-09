Taxista é morto a facadas na Zona Leste de Porto Alegre

Um taxista de 39 anos foi morto com diversas facadas, por volta das 23h30min desta sexta-feira (09), na rua Primeiro de Setembro, no Morro da Cruz, na Zona Leste de Porto Alegre. O corpo foi encontrado dentro do táxi da vítima, segundo a Brigada Militar.

A suspeita é de homicídio, já que nada foi roubado, de acordo com as investigações iniciais da Polícia Civil, que apura o caso. Na madrugada deste sábado (10), após o crime, um grupo de taxistas realizou uma manifestação em frente ao prédio do governador José Ivo Sartori na avenida Diário de Notícias, na Zona Sul da Capital, para pedir mais segurança.

Comentários