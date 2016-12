Taxista é preso por tráfico de drogas em Porto Alegre

Após mais de 45 dias de investigações, agentes do Denarc (Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico), prenderam, no final da noite de quinta-feira (08), em Porto Alegre, um motorista de táxi por tráfico de drogas. Com ele, foram apreendidas 120 gramas de cocaína de alta qualidade, além de R$ 1.800 em espécie, anotações e celulares.

O táxi do homem foi recolhido. Ele distribuía drogas na Região Metropolitana e no Centro da Capital. A cocaína, conhecida como “escama de peixe”, era vendida para usuários de alto poder aquisitivo.

O diretor de Investigações do Denarc, delegado Mario Souza, afirmou que a ação “é mais uma edição da Operação Driver, onde o Denarc monitora suspeitos de tráfico de drogas em sistemas de transporte”.

