Porto Alegre Taxista mais antigo do Brasil é homenageado em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 26 de novembro de 2019

Juvenal Cunha da Silveira celebra 97 anos de idade e 59 de profissão sem multas. Foto: Liane Oliveira/EPTC PMPA Juvenal Cunha da Silveira celebra 97 anos de idade e 59 de profissão sem multas. (Foto: Liane Oliveira/EPTC PMPA) Foto: Liane Oliveira/EPTC PMPA

Diante novamente de um imenso bolo, cercado de familiares e certamente de dezenas de colegas e amigos do ponto da Estação Rodoviária de Porto Alegre, onde trabalha desde 1982, Juvenal Cunha da Silveira, o taxista de idade mais avançada em atividade no Brasil, comemora 97 anos nesta quarta-feira (27). Só na profissão, são agora 59 anos, sem multas ou reclamações registradas em sua ficha funcional na prefeitura. Esta é mais uma razão pela qual ele será homenageado pela EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), às 11h, na área da rodoviária, onde receberá um cartão representativo pela data.

Natural de Nova Santa Rita, Juvenal começou a trabalhar em táxi na Capital em 1960, dirigindo um Pontiac, com ponto na avenida Presidente Roosevelt, na Zona Norte. No decorrer dos anos, ele sempre reforça os motivos de continuar firme na profissão.

“É fácil: gosto de trabalhar. Tenho uma vida regrada. Não bebo nem fumo. Não me atrito com ninguém. Respeito todas as leis do trânsito. E não uso o celular, que pode causar acidentes. Se algum outro motorista me xingar, por qualquer bobagem, não me estresso. Deixo a vida me levar, sem pressa. E nesse passo, espero ir bem longe ainda, se Deus quiser.”

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário