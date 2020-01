Porto Alegre Taxistas de Porto Alegre já podem converter permissão do serviço em autorização

Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2020

Todo o encaminhamento do processo será on-line Foto: Gustavo Roth/EPTC/PMPA Todo o encaminhamento do processo será on-line. (Foto: Gustavo Roth/EPTC/PMPA) Foto: Gustavo Roth/EPTC/PMPA

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) colocou à disposição dos taxistas a partir desta quarta-feira (22), no site www.eptc.com.br, o formulário para solicitar a mudança de permissão do serviço para autorização.

A medida atende às normas do decreto municipal 20.438, de 23 de dezembro de 2019, que regulamentou a operação do transporte individual de táxi como sendo de autorização – até então, o serviço era prestado exclusivamente por meio de permissão. Todo o encaminhamento do processo será on-line. É necessário indicar no formulário um e-mail para confirmação da abertura do pedido.

O diretor-presidente da EPTC, Fábio Berwanger Juliano, lembrou que a iniciativa atende a uma reivindicação da categoria. “A conversão da permissão em autorização, com a possibilidade de transferência, representa um dos anseios antigos dos taxistas. Com a medida, em acordo com as metas estabelecidas pelo prefeito Nelson Marchezan Júnior, a EPTC busca o aperfeiçoamento do sistema de táxi e possibilita, de forma 100% on-line, o encaminhamento dessa conquista”, afirmou.

“Isso significa uma nova e importante etapa de avanços na vida dos profissionais do táxi, que certamente trará reflexos muito positivos na avaliação dos usuários desse importante serviço”, completou.

