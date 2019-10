Os taxistas de Porto Alegre devem utilizar duas tabelas de conversão para adequar o preço da corrida ao horário vigente no País. O material servirá de base para o cálculo até o ajuste do equipamento. As vistorias, cujo cronograma será publicado em breve pela EPTC, tem início previsto para 2 de janeiro, conforme o prefixo do táxi. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone 118.