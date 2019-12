Magazine Taylor Swift celebra aniversário de 30 anos em show

14 de dezembro de 2019

Cantora foi a principal atração de evento em Nova York Foto: Divulgação (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Taylor Swift passou o aniversário de 30 anos trabalhando nesta sexta-feira (13). Ela foi a principal atração do evento iHeartRadio Z100 Jingle Ball, em Nova York, que contou ainda com apresentações de Camila Cabello, Jonas Brothers, Halsey e Lizzo, entre outros. A aniversariante foi inclusive surpreendida com um bolo gigante no palco.

Na véspera ela recebeu um prêmio que caiu bem como presente de aniversário. Taylor foi eleita a “Mulher da Década” em premiação da Billboard e fez um discurso empoderado no qual abordou a carreira, machismo na indústria musical e críticas que sofreu por ser mulher.

Uma semana antes, ela divulgou a música e clipe “Christmas Tree Farm”, em que mostra algumas imagens da infância em família na época do Natal.

