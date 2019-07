Taylor Swift é a celebridade mais bem paga do mundo; Neymar está no top 10

A cantora Taylor Swift é a celebridade mais bem paga do mundo, de acordo com a lista divulgada pela revista Forbes nesta quarta-feira (10). Segundo a publicação, a americana faturou 185 milhões de dólares em um ano – somente a turnê Reputation Stadium Tour arrecadou 266 milhões de dólares nos Estados Unidos, se tornando a maior bilheteria de uma série de shows do país.

O segundo lugar é ocupado por Kylie Jenner, influenciadora digital que faturou 170 milhões de dólares aos 21 anos; seguida pelo rapper Kanye West com 150 milhões de dólares e o jogador de futebol Lionel Messi, com 127 milhões de dólares.

O cantor britânico Ed Sheeran ocupa o quinto lugar da lista, com faturamento de 110 milhões de dólares. Já Cristiano Ronaldo aparece na sexta colocação, com 109 milhões de dólares, seguido por Neymar, único brasileiro a aparecer na lista, cujo faturamento anual ficou em 105 milhões de dólares.

A banda americana The Eagles, o psicólogo Phil McGraw e o pugilista Canelo Álvarez completam o top 10, com faturamentos de 100 milhões de dólares, 95 milhões de dólares e 94 milhões de dólares, respectivamente.

Justiça reconhece Julio Iglesias como pai biológico de espanhol de 43 anos

Um tribunal de Valência, na Espanha, anunciou nesta quarta-feira, 10, ter determinado que o cantor Julio Iglesias é o pai biológico de Javier Sánchez, um espanhol de 43 anos de idade. A mãe de Sánchez afirma ter mantido uma relação com Iglesias na década de 70.

O artista se negou a fazer um teste de DNA e não compareceu ao tribunal, e seu advogado argumentou que o caso já havia sido rejeitado anteriormente. A defesa de Javier Sánchez, no entanto, alegou que um novo julgamento era justificável após um exame DNA obtido por um detetive nos Estados Unidos. De acordo com o relato do advogado do espanhol, o detetive conseguiu se aproximar em Miami de um dos filhos do cantor, Julio Iglesias Jr, que “praticava surfe em uma praia”, e recolher “uma garrafa de água, lenços de papel e chicletes”, dos quais foram retiradas mostras de DNA. O advogado afirma que o resultado do teste genético demonstrou que os dois eram irmãos.

O tribunal, no entanto, descartou esta prova em sua análise do caso, por considerar que não tinha valor jurídico. Mas deu razão a Sánchez, ao levar em consideração a recusa do artista a passar pelo exame de DNA, os detalhes apresentados pela mãe e a semelhança física entre os dois homens, de acordo com a sentença.

A decisão é uma vitória para Javier Sánchez-Santos, nascido em abril de 1976, que não teve sucesso com uma primeira ação de paternidade, rejeitada em 1999 pelo Tribunal Supremo espanhol. No resultado do processo atual, o tribunal de Valencia declara que o pai de Sánchez Santos não é quem figura como tal na certidão de nascimento, e sim o “demandado, com todos os pronunciamentos legais inerentes a isto”. Julio Iglesias ainda pode apresentar um recurso em uma instância de apelação.

A mãe do demandante, a ex-dançarina portuguesa Maria Edite, afirmou durante o julgamento que teve um relacionamento de uma semana com Julio Iglesias em julho de 1975 na Catalunha, informou o advogado da família, Fernando Osuna.

Considerado o artista de língua espanhola com mais discos vendidos no mundo, quase 300 milhões segundo o livro Guinness, Julio Iglesias, de 75 anos, se casou duas vezes. Com a primeira esposa, a espanhola Isabel Preysler, teve três filhos, e com a segunda e atual, a holandesa Miranda Rijnsburger, teve outros cinco herdeiros.

As informações são da revista Veja.

