Taylor Swift lança a romântica “Lover” com influências country

Com uma pegada romântica, cheia de discursos poderosos e ritmo meio country, Taylor Swift lançou nesta sexta-feira (16) seu novo single “Lover”, que dá nome ao novo álbum, que será lançado na próxima sexta (23). Nos últimos anos a cantora se afastou do country, gênero em que iniciou sua carreira, e se jogou ao mundo pop. Entretanto, a nova faixa relembra o passado de Taylor: com uma versão moderna e pop, ela mostra mais uma vez toda sua versatilidade.

Escute “Lover”:

O clipe da música será lançado na próxima quinta-feira (22), em parceria com o YouTube. A cantora fará uma live especial, onde responderá várias perguntas dos fãs. Além disso, ela também fará um pocket-show e depois da apresentação o novo vídeo será liberado.

