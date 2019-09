TBT: Avenida Brasil será reprisada na Globo

Bomba! A novela “Avenida Brasil” vai voltar para a televisão. De acordo com o colunista Flávio Ricco, do UOL, ela será exibida no programa “Vale A Pena Ver De Novo“, na TV Globo.

Ela foi transmitida originalmente entre maio e outubro de 2012, se tornando um sucesso no país, sendorelembrada até hoje. Só para se ter uma ideia de sua popularidade, de acordo com a Forbes, o faturamento do projeto superou a casa dos R$ 2 bilhões.

Isso aconteceu após a emissora anunciar a novela “Êta Mundo Bom” como a próxima atração do “Vale A Pena Ver De Novo”. Na ocasião, os noveleiros reclamaram muito da escolha. A questão é que não se sabe o motivo da troca, mas “Avenida Brasil” é quem vai assumir o horário a partir de agora.

A novela deve voltar a ser exibida no fim do mês de setembro. Porém, até o momento, não há uma data definida para o seu retorno.

Deixe seu comentário: