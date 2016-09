TCE recomenda aprovação das contas de Sartori de 2015

Mesmo diante de parecer emitido pelo Ministério Publico de Contas apontando 35 falhas e propondo a rejeição das contas do primeiro ano de José Ivo Sartori à frente do Piratini, o pleno do TCE acabou desconsiderando a recomendação e votando favoravelmente ao Executivo. Agora, o relatório será encaminhado à Assembleia Legislativa, que deve decidir pela aprovação ou não das contas.

Tribunal repete o que já fizera com as contas de Tarso Genro

O filme é velho: em 2015, o procurador-geral do Ministério Público de Contas pedira que as contas do ex-governador Tarso Genro, referentes a 2014, fossem rejeitadas. O parecer de Geraldo da Camino foi entregue ao Tribunal de Contas do Estado apontando 43 itens considerados irregulares. O pleno do Tribunal de Contas do Estado desconsiderou a recomendação do Ministério Público e, por unanimidade, acabou emitindo Parecer Prévio pela aprovação das contas do exercício de 2014 de Tarso Genro.

Justiça Eleitoral recebe dados do TCU

O Tribunal de Contas da União confirmou a remessa para o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) dos cruzamentos que identificaram em todo o País, 38.985 doadores de candidatos a cargos eletivos, com indícios de irregularidades – em uma base de 114.526. Nas despesas de campanhas, um total de 1.426 de 60.952 fornecedores examinados apresentaram algum indício de irregularidade, aponta o TCU. A partir de agora, o tribunal vai auditar semanalmente as planilhas de doações a candidatos e partidos políticos.

Assembleia não votou nenhum projeto

A Assembleia Legislativa não votou nenhum projeto na sessão de ontem, embora a terça-feira seja o dia dedicado às votações em plenário. Os líderes das bancadas acolheram pedido do líder do governo, deputado Gabriel Souza, para que fosse transferida para a próxima semana a votação de 28 projetos que estão prontos para apreciação. O motivo está no veto do Executivo a um projeto do deputado Frederico Antunes (PP) que altera a tributação para produtores de arroz. Como a votação do veto é prioritária, trancando a pauta, os líderes farão uma tentativa de acordo que evite prejuízos aos produtores de arroz.

Mais um caso de omissão

Um grupo de manifestantes portando bandeiras da organização MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, invadem desde a manhã dessa segunda-feira, o pátio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e do Ministério da Fazenda, no Centro de Porto Alegre. Servidores e público estão impedidos de entrar ou sair dos dois prédios. O que chama a atenção não é a ousadia dos invasores, mas a inércia das autoridades diante da invasão dos dois espaços públicos.

Lembrando a ministra Cármen Lúcia

A ministra Cármen Lúcia, que assume, no próximo dia 12, a presidência do Supremo Tribunal Federal esculpiu, tempos atrás, uma frase que permanece atual: “Os brasileiros de bem precisam ter a mesma ousadia dos ‘canalhas’”.

Ministro Nelson Jobim

O ministro aposentado e ex-presidente do STF Nelson Jobim também esculpiu uma frase que ajuda a compreender o momento que o País atravessa: “O problema do Brasil é que os idiotas perderam a modéstia”.

Comentários