Nesta ça-feira, o TCE-RS (Tribunal de Contas do Estado) homenageia 16 jornalistas que receberão a Comenda Rui Barbosa. A solenidade pública ocorre às 11h, no plenário Gaspar Martins, na sede do TCE-RS. Entre os profissionais que receberão a comenda estão Armando Burd e Paulo Sérgio Pinto, da Rede Pampa de Comunicação.

