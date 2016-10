TCU e TSE identificam 200 mil casos de possíveis fraudes em doações no 1° turno

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou nesta quarta-feira (5) que, juntamente com o Tribunal de Contas da União (TCU), identificou 200.011 casos com possíveis indícios de irregularidades nas receitas e despesas de campanhas, totalizando R$ 659,3 milhões. É a primeira análise feita após o primeiro turno, que aconteceu no domingo (2).

Segundo o TSE, entre os indícios levantados pelos técnicos estão:

– 37.888 doadores inscritos no programa Bolsa Família que doaram R$ 36.877.030,61

– 55.670 doadores desempregados que desembolsaram R$ 84.293.201,68

– 24.646 doadores cuja renda conhecida é incompatível com o valor doado que destinaram R$ 207.119.049,07 para as campanhas

– 43.382 casos com concentração de doadores em uma mesma empresa com desembolso de R$ 90.787.549,74

– 14.510 doadores sócios de empresas que recebem recursos da administração pública que deram R$ 187.263.765,45

– O número de doadores de campanha mortos aumentou de 143 para 250

Os casos específicos citados pelo TSE são:

– uma pessoa que recebe Bolsa Família e fez uma doação de R$ 1,2 milhão em bens e serviços estimáveis em dinheiro

– pessoa física sem renda doou R$ 1,030 milhão

– 35 pessoas físicas que efetuaram doações acima de R$ 300 mil tendo renda incompatível

– professor universitário que doou R$ 300 mil

– sócio de empresa de candidato que doou recursos próprios de R$ 3 milhões

– segundo maior empregador privado atua na área de educação superior e 11 de seus empregados injetaram R$ 616 mil em campanha

Com relação a fornecedores, foram detectados os seguintes indícios de irregularidades:

– empresa, cujo sócio é beneficiário do programa Bolsa Família, prestou serviço de R$ 1,75 milhão

– dois fornecedores de campanha com situação inativa ou cancelada que prestaram serviços de campanha acima de R$ 400 mil

– empresa de transporte e turismo com dois funcionários e contratada para a campanha por R$ 187 mil

– empresa de filiado a partido, aberta em junho de 2016, e que prestou serviço no valor de R$ 250 mil.

As informações estão sendo rastreadas pela Justiça Eleitoral e passadas ao Ministério Público para verificar, caso a caso, se há irregularidades. Dependendo da gravidade, as punições variam entre multa e cassação do registro do candidato, caso comprovado abuso. (AG)

