Tea Shop ensina a preparar coquetéis e drinks de chá para um verão gostoso e saudável

Verão, estação do calor, do sol e da vontade de tomar uma bebida gelada. Pensando nisso, a Tea Shop lançou a campanha Tea Cocktails, uma novidade na forma de tomar chá. Seja com leite, água gelada, limão ou mesmo sua bebida alcoólica predileta, essa é uma maneira original de consumir uma bebida que hidrata, refresca e é ideal para receber seus amigos.

Sugestões

Mojito Tea – Chá verde, menta verde, lima, aroma de rum com passas e pétalas de flores. Para 1 pessoas: 200ml de água mineral/ 100ml de água gaseificada/ 6 a 8 gramas do Tea Cocktail MojitoTea/ 1 limão partido em quartos / 2 a 3 colheres de sopa de açúcar/ 5 a 6 folhas de hortelã/ Gelo a gosto.

Basta infusionar o MojitoTea na água sem gás quente, pelo tempo indicado na embalagem. No copo de servir, colocar os limões, parte das folhas de hortelã e o açúcar; amassar bem estes ingredientes. Adicionar o gelo e logo depois o chá (já infusionado e em temperatura ambiente) e misturar. Por último, adicionar a água gaseificada e o restante das folhas de hortelã. Para o preparo de bebida com álcool, adicionar uma dose de rum branco à mistura antes de adicionar o chá.

Outros sabores da Tea Shop

Tropical Colada: Chá preto, maçã, capim-limão, coco, abacaxi e aroma de pétalas de girassol.

SangriaTea: Infusão de maçã, beterraba, passas, laranja e casca de laranja, hibisco e aroma de sangria.

White Daiquiri: Blend de chás brancos, maçã, cubos de abacaxi, pedaços de coco, folhas de amora doce, aroma natural de coco e óleo de limão.

Dry Marteani: Infusão de zimbro, capim-limão, casca de limão, canela, raiz de chicória tostada, coentro, flor de lavanda e pétalas de rosa.

