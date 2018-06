O Teatro de Arena receberá nesta sexta-feira, das 18h às 22h, uma série de músicos gaúchos para comemorar os 50 anos do tradicional espaço de espetáculos do viaduto da avenida Borges de Medeiros, no Centro Histórico da Capital. Na entrada serão aceitas contribuições espontâneas de R$ 10, em prol de melhorias na casa.

