Teatro de Arena recebe reformas

O Teatro de Arena, espaço cultural histórico no Centro da capital que completou 50 anos em 2017, está passando por reformas. A atual gestão tem se empenhado em manter o teatro em pleno funcionamento, com seus espaços seguros e revitalizados. A instalação elétrica do local está sendo totalmente refeita, com nova fiação, varas de iluminação e lâmpadas.

Deixe seu comentário: