A Casa de Cultura Mario Quintana convida todos para celebrar o dia mundial do teatro, 27 de março, com uma edição especial do projeto “Teatro de Rua na Travessa”. A partir das 16h30, serão apresentados os espetáculos: “O Vendedor de Palavras”, do Grupo Mototóti; “Povo da Rua Revisitado”, do Grupo Povo da Rua; e “História Do Circo Sem Lona”, do Grupo TIA.

