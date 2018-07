A Câmara de Vereadores de Porto Alegre recebe nesta sexta-feira e sábado a 4ª Mostra de Artes Cênicas do Teatro Glênio Peres (avenida Loureiro da Silva, 255, no Centro Histórico). O primeiro evento é o espetáculo de dança “WhatsApp para Shakespeare”. As atrações têm entrada franca, com retirada antecipada de ingressos no local.

