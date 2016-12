O técnico do Crewe, o inglês Barry Bennell, que foi acusado por quatro ex-jogadores de ter abusado sexualmente deles quando eram juvenis, está internado em um hospital após ter sido encontrado inconsciente, informou a polícia britânica. Andy Woodward, Steve Walters, Jason Dunford e Chris Unsworth, que jogaram na base do Crewe, revelaram que foram abusados por Bennell, que também trabalhou no Manchester City e em várias equipes do noroeste da Inglaterra.

Comentários