TÃ©cnico do AtlÃ©tico Goianiense foi encontrado em um motel

A Polícia Militar de Goiás informou durante entrevista coletiva nesta terça-feira (17) que encontrou o técnico do Atlético Goianiense, Marcelo Cabo, em um motel de Aparecida de Goiânia (GO). De acordo com a polícia, está descartado que ele tenha sido vítima de sequestro, assalto ou qualquer tipo de violência. Ele ficou mais de 40 horas desaparecido.

O treinador passa bem e foi encontrado a partir de informações do taxista que o levou ao local. O técnico desapareceu na madrugada de domingo (15). Ele comandou o time em um amistoso contra o Gama no último sábado e, à noite, participou de confraternização com membros da diretoria do Atlético Goianiense. Depois disso, havia sido visto pela última vez às 3h de domingo, quando deixou, sem portar telefone celular e documentos pessoais, o prédio em que reside.

Sem contato com o comandante, a diretoria do Atlético Goianiense registrou o caso na Delegacia Estadual de Investigações Criminais no início da tarde de segunda-feira. Após coletiva na sede do time, na qual o clube oficializou à imprensa o desaparecimento.

