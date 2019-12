Porto Alegre Técnicos da prefeitura recebem capacitação das Nações Unidas

Por Redação O Sul | 19 de dezembro de 2019

Iniciativa visa a implementar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Foto: Mariana Kruse/SMAMS PMPA Iniciativa visa a implementar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. (Foto: Mariana Kruse/SMAMS PMPA) Foto: Mariana Kruse/SMAMS PMPA

Depois da prefeitura firmar, na quarta-feira (18), o projeto de Cooperação Técnica Internacional com o PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento), em ação conjunta com a Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores, os técnicos e gestores de projetos da Smams (Secretaria do Meio Ambiente e da Sustentabilidade) receberam capacitação e qualificação da entidade nesta quinta-feira (19).

A analista de programas do Pnud, Maria Teresa Amaral Fontes, esteve na secretaria para participar de uma reunião cujo objetivo foi realizar a primeira capacitação da equipe que fará a gestão dos estudos. A iniciativa é inédita e pretende implementar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável em Porto Alegre. O contrato com o PNUD, que tem validade até 31 de dezembro de 2021, é de 2,5 milhões de dólares. Este é o maior investimento da cidade já realizado em uma revisão do Plano Diretor.

“Estamos muito animados com essa parceria que foi firmada com a capital dos gaúchos. Estamos felizes com os resultados já alcançados em tão pouco tempo e queremos implementar o projeto com o máximo de agilidade possível para termos logo a revisão do Plano Diretor em benefício da população. Hoje, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento apresentou as suas regras de cooperação técnica internacional, que são específicas do organismo internacional, validadas pelo governo brasileiro, e atuantes em todos os 170 escritórios do PNUD estabelecidos nos países cooperados”, destaca Maria Teresa.

Ainda de acordo com a analista do PNUD, foram apresentamos na Smams as diferentes modalidades de contratação, sendo de pessoa física ou jurídica, incluindo modelos de acordos com instituições públicas e com outras agências da Organização das Nações Unidas. “Teremos uma equipe que ficará à disposição da prefeitura para encaminhar modelos de Termos de Referências e instrumentos, a fim de compartilhar outras experiências já realizadas em diferentes cidades e projetos, e, principalmente, auxiliar na tomada de decisões de Porto Alegre”, pondera a especialista.

