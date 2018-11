Tecnologia para desintegrar garrafas PET

A Petrobras está desenvolvendo um processo para acelerar em até sete dias a degradação do polímero que compõe as garrafas PET. Conforme os técnicos do centro de pesquisas da estatal, o processo – que utiliza enzimas específicas sob pressão e temperatura brandas – tem sido aperfeiçoado nos últimos quatro anos e “já permite vislumbrar a viabilidade de aplicação em larga escala”.

