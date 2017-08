Tecon Rio Grande recebe Troféu Três Porteiras 2017 na Expointer

Considerado um dos principais terminais de contêineres da América Latina, o Tecon Rio Grande está entre os agraciados do 5º Prêmio Vencedores do Agronegócio, realizado anualmente pela Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul). A premiação acontece na quarta-feira (30), das 11h às 14h, no Restaurante Internacional da 40ª Expointer, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

Dessa vez, o Tecon Rio Grande foi escolhido pela comissão julgadora na categoria Distribuição. O Troféu Três Porteiras 2017 é entregue para as iniciativas inovadorasenvolvendo os negócios dentro do complexo da produção rural, nas áreas do varejo, da indústria e dos serviços, sempre obedecendo aos critérios de Criatividade e Inovação, Estratégia de Negócio, Ferramenta de Marketing e Resultados Obtidos.

“Este reconhecimento vem em um momento muito especial da nossa história. Ao longo de 2017, ano em que o Tecon Rio Grande comemora 20 anos, somamos conquistas importantes, que revelam o nosso empenho em impulsionar os mais diversos setores da economia gaúcha. Além disso, movimentar o agronegócio está no DNA do Tecon, hojerepresentando 55% de tudo que é operado dentro do terminal”, destaca o diretor presidente do Tecon Rio Grande, Paulo Bertinetti. Entre os principais produtos transportados pelos contêineres que passam pelo terminal estão arroz, tabaco, frango, suíno, couro, carne, maçã, celulose, vinho, leite, soja e milho.

Recentemente o Tecon Rio Grande registrou seu melhor resultado em produtividade desde 2012. Somente na cabotagem e navegação interior (via hidrovia), foram movimentados 5.021 TEUs, crescimento de 14% em relação a junho e de 16% se comparado com julho de 2016. O aumento foi decorrente da movimentação de cargas nos segmentos arrozeiro, de resinas e móveis.

Em 2016, foram contabilizados 116 mil contêineres relacionados ao agronegócio, que circularam pelo terminal. Ainda no ano passado, o Grupo Wilson Sons inaugurou o Contesc, terminal de navegação interior localizado no Polo Petroquímico de Triunfo (RS), que completa um ano de operação no mês que vem. Operando de forma integrada ao Tecon, que desde 2009 não recebia cargas nessa modalidade, o Contesc tem servido para transportar congelados, resinas, glicerina, utensílios domésticos, partes e peças, móveis e compensados.

Sobre o Tecon Rio Grande

O Tecon Rio Grande, no Estado do Rio Grande do Sul, é hoje um dos mais importantes terminais de contêineres da América Latina. Subsidiário do Grupo Wilson Sons de Comércio Ltda, o Tecon está em atividade no Porto do Rio Grande desde 1997, quando venceu a licitação para administrar o Terminal de contêineres. Neste período, vem operando as principais linhas de navegação que escalam o País. Tem cerca de 3 mil importadores e exportadores, tendo se tornado fundamental para o desenvolvimento econômico do Estado.

Sobre o Grupo Wilson Sons

O Grupo Wilson Sons é um dos maiores operadores integrados de logística portuária e marítima e soluções de cadeia de suprimento no mercado brasileiro, com 180 anos de experiência. A companhia conta com uma rede de atuação nacional e presta uma gama completa de serviços para as empresas que atuam na indústria de óleo e gás, no comércio internacional e na economia doméstica. As principais atividades do Grupo são divididas em dois sistemas – Portuário e logístico e Marítimo.

