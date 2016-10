Tedesco amplia atua no segmento de infraestrutura e concessões

Apesar do momento recessivo que o País atravessa, a Construtora Tedesco vislumbra oportunidades de novas contratações no segmento de obras de infraestrutura e concessões em função do seu acervo técnico acumulado em quase 70 anos de atuação bem como da capacitação técnica e financeira, aliada aos processos de governança e compliance.

O anúncio foi feito pelo presidente da construtora gaúcha, Pedro Tedesco Silber, durante recepção oferecida a clientes e imprensa, em sua sede, em Porto Alegre, nesta terça-feira (18). O evento contou com a participação da diretoria da HTB Engenharia e Construção (ex- Hochtief do Brasil), liderada por Detlef Dralle, da qual a Tedesco é acionista minoritária, permitindo desta forma o acesso ao knoh-how técnico e de gestão da mesma e o fortalecimento dos diferenciais competitivos da construtora gaúcha. Nesta visão estratégica, a Tedesco tem atuado de modo mais intenso no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, trazendo a presença do grupo HTB para a região.

Atuando nos mercados de obras industriais, edificações e de infraestrutura, a Tedesco já executou obras como o Estádio Beira-Rio, Teatro Feevale (Novo Hamburgo), Centro Logístico da Stihl (São Leopoldo), Edifício-garagem do Shopping Praia de Belas (Porto Alegre), ampliação das instalações da SAP Labs Latin America (São Leopoldo), as sedes regionais da cooperativa de crédito Sicredi em Teutônia e Encantado, o empreendimento Mr Shan Business Office (Porto Alegre), prédio administrativo da SAUR Equipamentos (Panambi), a ampliação do Hospital Moinhos de Vento (Porto Alegre), expansão da unidade da CMPC – Celulose Riograndense (Guaíba), entre outras.

Já a HTB é uma empresa de engenharia e construção de excelência que oferece serviços e soluções completas: pré-construção, desenvolvimento de projetos, construção e assistência técnica pós-obra. Completou recentemente 50 anos de atuação no país e acumula experiência com um extenso acervo técnico de mais de 500 obras executadas e ultrapassando sete milhões de metros quadrados construídos e quatro milhões de metros cúbicos de concreto.

Além das suas operações em mercados e regiões distintas, a HTB é também acionista controladora das empresas KERN Engenharia e HTB Fit, focada no gerenciamento de obras para grandes corporações com ampla rede física e dispersão geográfica.

