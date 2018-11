TEDMED Live Simers 2018 trata de ciência e inovação na Medicina

Chaos+Clarity. Ciência e conhecimento expandindo os limites da saúde. Esse é o universo a ser discutido no TEDMED Live 2018 Simers, evento de inovação e inspiração que acontece no dia 17 de novembro, reunindo médicos de todas as especialidades. Destinada a médicos e estudantes de medicina associados ao Simers, a programação traz quatro painéis de transmissão exclusiva das palestras que ocorreram durante o TEDMED, na Califórnia. Depois de cada painel, acontece um painel de discussões presenciais conduzido por expoentes das áreas de tecnologia e medicina.

Esta é a segunda edição do TEDMED Live que tem o Simers como embaixador. Neste ano, o tema “Chaos+Clarity” dá destaque às ideias e respostas transformadoras que surgem do caos. As transmissões abordam tendências, novas tecnologias, ações disruptivas e uma série de iniciativas que influenciam ou inspiram a Medicina do futuro. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas em tedmedsimers.com.br.

Serviço: TEDMED Live 2018 Simers/ 17/11 (sábado), às 8h/ Hotel Sheraton, em Porto Alegre. Inscrições: exclusivas para associados Simers em tedmedsimers.com.br

