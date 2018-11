TEDMED Live Simers 2018 trata de inovação em saúde e Medicina

Chaos+Clarity. Ciência e conhecimento expandindo os limites da saúde. Esse é o universo discutido no TEDMED Live 2018 Simers, evento de inovação e inspiração que acontece neste sábado (17), reunindo médicos de todas as especialidades. Destinada a médicos e estudantes de medicina associados ao Simers, a programação ocorre no Hotel Sheraton, em Porto Alegre, e traz quatro painéis de transmissão exclusiva das palestras que ocorreram durante o TEDMED, na Califórnia.

Esta é a segunda edição do TEDMED Live que tem o Simers como embaixador. Neste ano, o tema “Chaos+Clarity” dá destaque às ideias e respostas transformadoras que surgem do caos. O evento reúne profissionais de destaque internacional de diferentes áreas, que vão dividir suas experiências e apresentar soluções inovadoras para inspirar a imaginação e a criatividade. De curta duração, as transmissões abordam tendências, novas tecnologias, ações disruptivas e uma série de iniciativas que influenciam ou inspiram a Medicina do futuro. Depois de cada sessão, acontecem discussões presenciais conduzidas por expoentes das áreas de tecnologia e medicina.

“Acreditamos que é um evento único para ter um novo e encorajador olhar para a inovação, debater temas e ideias inspiradoras e relevantes que estão mudando o mundo e desafiando a nossa missão de salvar vidas”, destaca a presidente em exercício do Simers, Maria Rita de Assis Brasil.

Com o TEDMED Live2018, o Simers consolida-se como agente de inovação para a categoria, ao investir no desafio de crescer, aperfeiçoar e ampliar seus serviços especializados oferecidos para os médicos. Na busca pela excelência, destaca-se como uma instituição moderna, ativa e envolvida com todos os assuntos relevantes para a saúde.

Programação:

14h – Pesquisas relevantes sobre as doenças infecciosas e o cérebro

O painel apresenta estudos avançados que lançam novas compreensões sobre temas fundamentais para a saúde. Como agentes patogênicos podem fornecer pistas sobre futuros surtos de doenças infecciosas. Desvendar os mecanismos que levam espirros e tosses a transmitir doenças, das mais simples e as mais graves. Investigar como o cérebro aprende, codifica e registra informações, através da proteína ARC, homóloga aos retrovírus. Descobrir como o funcionamento dos sistemas neurológico e imunológico é impactado por uma fonte inesperada: o microbioma do intestino.

Daniel Streicker – Investigador de Doenças Infecciosas

Lydia Bourouiba – Cientista em Transmissão de Doenças

Jason Shepherd – Neurobiologista

Sarkis Mazmanian – Médico Microbiologista

16h – Como nosso comportamento e nossas reações podem afetar a saúde

O último painel traz estudos relevantes, que desvendam como nosso comportamento e nossas atitudes podem afetar o funcionamento do corpo e da mente. Pesquisa que mostra como os conflitos éticos e morais podem influenciar nosso julgamento e distorcer a nossa percepção da realidade. Outro estudo revela como “a praga do perfeccionismo” está afetando a saúde mental dos jovens, promovendo a depressão e, até mesmo, o suicídio. A maneira como verbalizamos, escondemos e lidamos com a dor e o sofrimento é abordada de uma maneira direta e realista, desmistificando o ditado “tudo acontece por uma razão”. O desenvolvimento de programas para auxiliar pacientes de doenças graves e seus familiares a enfrentarem a realidade e descobrirem uma esperança realista para ter mais qualidade de vida também é revelado.

Adam Waytz – Psicológo da Moralidade.

Thomas Curran – Psicólogo da Personalidade

Kate Bowler – Professora e Escritora

Steve Pantilat – Especialista em Cuidados Paliativos

Pela manhã foram discutidos os temas:

Ideias criativas para melhorar os sistemas de saúde

Este painel enfatizou o acesso e a gestão da saúde, com quatro abordagens diferentes e inovadoras. Seguindo o lema “uma saúde melhor através de parcerias melhores”, demonstrou os benefícios do engajamento do paciente e da comunidade com o tema. A luta pelo acesso ao seguro de saúde e à carreira na área médica pela população carente. Tratou o efeito das disparidades econômicas no tratamento dos pacientes, focando nas necessidades do indivíduo. E usa a economia comportamental para melhorar a maneira como profissionais e pacientes tomam suas decisões.

Participaram:

Jerome Adams – Cirurgião Geral

Denisse Rojas Marquez – Médica e Ativista pela Democratização da Saúde

Mitchell H. Katz – Médico e Advogado de Saúde Pública

David Asch – Economista Comportamental e Diretor Executivo do Penn Medicine Center

Novas tecnologias para revolucionar tratamentos e beneficiar pacientes

Este painel apresentou a evolução da robótica e o uso de exosuits, mais discretas e funcionais, para recuperar a mobilidade de pacientes. Bioengenharia para fazer células atuarem de maneira terapêutica para responder a doenças de forma dinâmica. Um tratamento pioneiro que usa a genética para modificar as células T dos pacientes e oferecer um tratamento personalizado contra o câncer. Além de tecnologias simples e baratas, que ajudam a reduzir a mortalidade neonatal em hospitais.

Participaram:

Kathleen O’Donnell – Designer Robótica

Tim Lu – Engenheiro Biológico

Carl June – Oncologista e Pioneiro em Imunoterapia

Queen Dube – Pediatra e Investigadora Neonatal

