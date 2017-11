TEDMEDLive2017Simers trata de inovação em saúde e medicina

A ciência e o conhecimento expandindo os limites da saúde. Essa é a proposta do TEDMEDLive2017Simers, evento que o Simers realiza no próximo dia 25, no Sheraton Hotel, em Porto Alegre. A programação é um marco que consolida a entidade como embaixadora do evento no Brasil, após conquistar a licença para transmitir a conferência. A partir disso, a entidade lança a primeira edição do TEDMEDLive2017Simers, um dia dedicado à inovação e inspiração.

Destinada a médicos associados da entidade, a programação vai proporcionar aos participantes uma verdadeira imersão nos conhecimentos que estão moldando o futuro da medicina. O evento traz quatro sessões de transmissão exclusiva das palestras que ocorreram durante o TEDMED, na Califórnia, no início deste mês. Depois de cada sessão, apresenta, ainda, um painel com palestras presenciais, conduzidas por expoentes nacionais das áreas de tecnologia e medicina.

No modelo TED, todas as palestras se caracterizam pela curta duração – média de 18 minutos – e abordagem engajadora. Nas cerca de dez horas de aprendizado, O TEDMEDLive2017Simers leva os participantes a reflexão e abordagem de assuntos relevantes e contemporâneos da medicina global. “Nosso objetivo é proporcionar um novo olhar para a inovação, conhecendo e debatendo ideias inspiradoras que estão mudando o mundo e salvando vidas”, explica o presidente do SIMERS, Paulo de Argollo Mendes.

O TEDMEDLive2017 marca o início de um novo tempo para o Simers, que passa a investir no desafio de crescer, aperfeiçoar e ampliar seu sistema de serviços especializados para os médicos e se tornar, cada vez mais, uma instituição moderna, ativa e envolvida com todos os assuntos relevantes para a saúde.

PROGRAMAÇÃO TEDMEDLive 2017 Simers:

9h – Sessão 1: A ciência e o conhecimento expandindo os limites da saúde.

Nesta transmissão será explorada uma ampla gama de questões-chave em saúde e medicina, como o papel das políticas de saúde nas relações diplomáticas ‘e o desenvolvimento de uma técnica inovadora para remover o risco da doença mitocondrial nas gerações futuras. Também serão abordados os impactos comportamentais e cognitivos de anticorpos, que ultrapassam a barreira hematoencefálica, e a atualização sobre imunologia e imunoterapia contra o câncer.

– Betty Diamond – Imunologista

– Bill First – Cirurgião de Transplante

– Lennie Sender – Oncologista

– Mary Hebert – Cientista

10h – Painel 1 – convidado nacional

– Mariana Perroni – como a tecnologia e os robôs (por meio da inteligência artificial, big data, machine learning) podem tornar a Saúde mais humana, eficiente e efetiva.

11h – Sessão 2: Descobrir as causas para não limitar as soluções.

As conversas nesta transmissão apresentam soluções inovadoras para a saúde. Será abordada a ciência por trás dos médicos, apresentando que a medicina e a inteligência artificial podem ser mais eficientes trabalhando juntas, e a previsão de um mundo onde até mesmo os hospitais de difícil alcance têm acesso a suprimentos necessários através de drones. O desenvolvimento de métodos de contracepção masculina também será tratado, assim como uma nova visão do que nossos corpos têm a dizer.

– Greg Corrado – Co-fundador do Google Brain

– John Amory – Especialista em saúde

– James Hamblin – Jornalista

– Keenan Wyrobek – Robotista

12h – Painel 2 – convidado nacional

– Cristiano Englert – Revolução digital na saúde: que caminhos seguir?

14h – Sessão 3: Criar o futuro onde a saúde não tem limitações.

Novas tecnologias e tratamentos que eram impensáveis agora se tornaram “o novo normal”. As novas possibilidades de hoje estão redefinindo a forma como enfrentamos os desafios de saúde. Esta transmissão explora tecnologias que promovem o entendimento de como os genes fazem o cérebro funcionar e como o cérebro fala com o coração. Também apresenta técnicas para garantir sucesso sob pressão e como a negação da ciência afeta as decisões que tomamos sobre nossa saúde.

– Jill Goldstein – Neurocientista

– Steven McCarroll – Geneticista

– Sara Gorman – Especialista em saúde pública

– Sian Leah Beilock – Pesquisadora

15h – Painel 3 – convidado nacional: Pedro Schestatsky – Medicina do Futuro: a um passo da imortalidade?

– convidado nacional: 16h – Sessão 4: Inovar para romper os limites e melhorar a qualidade de vida. Transcender os limites e tornar a saúde disponível para todos. Esta transmissão irá visualizar as barreiras que enfrentamos hoje, e alguns dos caminhos mais promissores. Os tópicos abordam os conflitos presentes no desenvolvimento de medicamentos, apresentam o primeiro estudo clínico sobre o seguro de impacto em saúde e exploram as necessidades para financiar as próximas inovações em medicina. Além de contar a história da construção de um sistema de saúde após o genocídio em Ruanda. Legenda fotos: – Heidi Allen – Investigador – Peter Bach – Epidemiologista – Agnes Binagwaho – Pediatra – Amitabh Chandra – Especialista em política de saúde

17h – Painel 4 – convidado nacional

– Gustavo Mini – Novas plataformas digitais

