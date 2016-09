Operador dos mensalões – do PSDB e do PT – e preso na Operação Lava-Jato por envolvimento no esquema de corrupção que sangrou a Petrobras, o publicitário Marcos Valério se dispôs, novamente, a fechar acordo de delação premiada e revelar detalhes sobre a teia de propinas para campanhas de tucanos e petistas. Mas a cúpula da força-tarefa deu um novo “não” ao advogado de Valério, Marcelo Leonardo.

Saída

Dezesseis pessoas (isso mesmo!), deu para contar, protestaram ontem em frente à sede do STF (Supremo Tribunal Federal) com a faixa “Adeus, Lewandowski”.

Entrada

A primeira (e grande) agenda da nova presidente do STF, ministra Cármen Lúcia, será receber hoje os governadores e o chororô sobre pacto federativo e segurança pública.

De Casa

A exemplo de outros suplentes, o novo senador pela Paraíba, José Gonzaga Sobrinho, que substitui Cássio Cunha Lima (PSDB), em licença médica, terá direito a plano de saúde vitalício da Casa.

Goiás avança

O Estado de Goiás continua na contramão da crise, comemoram o governo local e empresários. Na balança comercial divulgada ontem, o governador Marconi Perillo (PSDB) frisou os dados. Goiás aumentou em 15,31% o valor das exportações em relação a agosto de 2015. O saldo positivo passou de US$ 230 milhões.

Pra todo gosto

O perfil de Agronegócio está mudando. As commodities agrícolas ainda respondem por boa parte do setor, mas os segmentos automobilístico, farmacêutico, confecção e de minérios passaram a responder por números maiores. Mais de 420 produtos são exportados.

Parceria sobre rodas

Enquanto Perillo concedia entrevista coletiva no Palácio das Esmeraldas, passou por trás da sala, na surdina, o seu adversário petista Paulo Garcia, prefeito de Goiânia. Foi tratar de obras do BRT na capital com um secretário.

Teste de audiência

O novo líder do PSDB no Senado, Paulo Bauer (SC), que substitui Cunha Lima, tenta se cacifar no posto. “Como fui? Me saí bem (sic)?”, perguntava a assessor, após entrevista.

Panos-quentes

Bauer tenta pacificar a base, após a votação que manteve os direitos políticos de Dilma Rousseff: “Ainda não estamos em lados opostos. Nós do PSDB e eles [do PMDB] estamos preocupados em atender aos pleitos do País”.

Toda nudez…

O presidente Michel Temer e o seu braço-direito, ministro Eliseu Padilha (Casa Civil), ficaram “irritados” e “constrangidos” com o ensaio de nudez feito no quarto andar do Palácio do Planalto por uma fotógrafa e uma modelo, em plena noite de votação do impeachment de Dilma.

…Será castigada

Além da demissão de uma funcionária (cuja identidade não foi revelada), Temer e Padilha querem agilidade na sindicância aberta para embasar a demissão de seguranças que estavam de plantão na noite do ensaio.

Pintando Soraya

Além do fotógrafo Kazuo Okubo e da artista plástica Ana Siqueira, a sessão de fotos foi acompanhada pela produtora Isabela Franco e uma pessoa chamada Soraya. De dentro do Planalto, Isabela disparou a mensagem pelo celular a um grupo de amigos: “Estamos aqui no 4o- andar, só pincelando a Soraya pelada kkkkkk”.

Ponto Final

“Isso é risível.” – do agora ex-presidente do STF, Ricardo Lewandowski, sobre o pedido de impeachment contra ele protocolado no Senado pelo MBL (Movimento Brasil Livre).

