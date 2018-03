A tela do Iphone X pode chegar aos celulares Android

A festejada telinha OLED do iPhone X pode acabar aparecendo em vários celulares Android. Tudo por causa do corte na produção do smartphone top de linha da Apple: a produção do aparelho passou de 45 milhões para 20 milhões de unidades no começo do mês.

Essa redução deixou a Samsung Display, fabricante das telas OLED do iPhone X, com um estoque considerável de painéis que não serão enviados para a Apple. A fábrica deve reduzir em 60% a produção nos próximos meses, para se limitar à demanda, mas a Samsung está procurando compradores na comunidade Android para minimizar o impacto.

Segundo o jornal japonês Nikkei, a Samsung está oferecendo as telas OLED para empresas na China e em outros países. Embora essas telas ainda sejam caras e não sejam uma necessidade para a maioria dos celulares, é provável que tenhamos uma leva de celulares Android “tipo X” em breve.

A produção do iPhone X pode ter diminuído e o celular mais caro da Apple não vende tão bem assim, mas isso não significa que a empresa esteja mal das pernas ou que o lançamento tenha fracassado.

A empresa vendeu 77,3 milhões de iPhones no último trimestre e, apesar de não divulgar números específicos por aparelho, o chefão da Apple, Tim Cook, disse que o iPhone X foi o aparelho mais vendido após seu lançamento em 3 de novembro.

