A Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro, em parceria com a prefeitura de Angra dos Reis (RJ), iniciou nessa quinta-feira a instalação de telas com inseticida em casas de moradores da Ilha Grande, a fim de proteger quem não pode ser vacinado contra a febre amarela. Angra dos Reis é a primeira cidade fluminense a receber o material, cedido pelo Ministério da Saúde.

