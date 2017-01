Telefone seguro

A cúpula do governo está em silêncio após a operação da Polícia Federal que fez uma devassa na casa do ex-ministro Geddel Vieira Lima, em Salvador (BA), mas ministros palacianos têm conversado diariamente – até no fim de semana – pelos telefones seguros com sistema de criptografia da Abin. Estão em alerta com as investigações que podem chegar ao Fundo de Investimento do FGTS administrado pela Caixa Econômica Federal.

Memória

O deputado cassado e hoje preso Eduardo Cunha acusou o ministro Moreira Franco (Programa de Parcerias de Investimentos) de envolvimento em desvios do FI-FGTS. Moreira já disse à Coluna que dorme tranquilo.

Casos no ES

Dois casos de febre amarela silvestre e outro da doença na área urbana do Espírito Santo foram registrados na última semana sem a divulgação do Ministério da Saúde.

Doses para o RJ

Essa semana serão enviadas doses da vacina para o Rio – em especial para as regiões que fazem divisa com Minas – em situação de emergência após o surto da doença.

Conforto no ar

O avião presidencial, modelo Airbus A319, tem suíte privada e salas de reunião e comunicação. O presidente dispõe de uma cabine privativa, com chuveiro e home theater, além de uma cama regulável. Em caso de crise, a ampla sala de reunião funciona como sede do sistema de segurança do País.

Novidades

A ordem no gabinete do juiz Valisney Oliveira – chamado de “juizeco” pelo presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL) – é dar “o máximo de rapidez” aos processos e aos pedidos da Polícia Federal.

A sobra

O líder da bancada do PT no ano passado, Afonso Florence (BA), acredita que o partido irá apoiar a candidatura de André Moura (PDT-CE) à presidência da Câmara.

Atraso

A guinada à esquerda acontece porque o PR já teria firmado acordo com Rodrigo Maia (DEM-RJ) pela primeira-secretaria, que vai administrar um orçamento de R$ 5,2 bilhões.

Tucanato paulistano

Rodrigo Maia almoça nesta segunda-feira com o governador Geraldo Alckmin. No cardápio a sucessão na Câmara e o apoio dos “alckmistas” à sua candidatura.

Prazo de validade

O governador Rodrigo Rollemberg (PSB) tem ainda dois anos para mostrar trabalho. O deputado Augusto Carvalho (SD-DF) diz que ele recebeu uma “herança maldita” do ex-governador Agnelo Queiroz (PT).

Preço da viagem

Projeto na Câmara sugere que a distância mínima dos postos de pedágio nas rodovias seja de no mínimo 100 quilômetros. Hoje, em alguns casos, é de apenas 30 quilômetros.

Gargalos

Voltaram os protestos dos caminhões graneleiros. A falta de infraestrutura é um problema de décadas, assim como os discursos para a sua solução.

Arte

O artista plástico de Trancoso (BA) Sullivan Camargo, discípulo de Sig Bergamin, terá suas obras expostas na galeria do mestre no Shopping Iguatemi de São Paulo.

Ponto Final

A administração Temer e os governos estaduais vêm colecionando cabeças (literalmente) e os problemas estão longe de terminar nos presídios.

Comentários